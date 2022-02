Shadow Warrior 3 è entrato in fase Gold, non ci sarà più nessun rinvio

Buone notizie per i fan di Shadow Warrior 3: Flying Wild Hog ha annunciato che il gioco ha raggiunto lo status Gold proprio questa settimana. Pertanto, ciò significa che il lavoro di sviluppo è completato e Shadow Warrior 3 verrà pubblicato come previsto.

Lo shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un'improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armato di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l'apocalisse. Per fermare l'imminente cataclisma avrà bisogno della maschera di un dio morto, l'uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza.

Shadow Warrior 3 porta su un altro livello la particolare serie sparatutto in prima persona, con una perfetta miscela di frenetiche sparatorie, taglienti combattimenti corpo a corpo e uno spettacolare sistema di movimento a corsa libera.

Shadow Warrior 3 has gone gold and review code is rolling out to media this week!



H Y P E pic.twitter.com/yyynDKiq3q — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) February 15, 2022

Vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 uscirà il 1 marzo per PS4, Xbox One e PC.

Fonte: GamingBolt