Devolver Digital ha confermato che Shadow Warrior 3 sarà disponibile su PlayStation Now il giorno del lancio, il primo marzo.

Questo nuovo titolo della serie FPS di Flying Wild Hog - ispirato allo sparatutto di 3D Realms del 1997 Shadow Warrior - segue ancora una volta le avventure del protagonista Lo Wang, che questa volta si ritrova ad attraversare il Giappone neofeudale in una missione per riconquistare un antico drago liberato dalla sua prigione eterna.

Shadow Warrior 3 espande la consueta azione acrobatica in stile free-running della serie con una nuova abilità del rampino e apporta anche alcune modifiche al gameplay principale con pistola e spada, come descritto più dettagliatamente in un nuovo post sul blog di PlayStation. Il succo di tutto, tuttavia, è che, oltre alla possibilità di potenziare la propria spada, i giocatori sono ora incoraggiati a mescolare i loro attacchi in mischia e a distanza tramite un nuovo sistema che vede i nemici abbattuti da una katana che lancia munizioni a distanza.

Altrove, ci sono alcune modifiche strutturali, con Flying Hog che in precedenza ha rivelato che il gioco si appoggerà un po' più alle fasi lineari, piuttosto che replicare una struttura più aperta.

Shadow Warrior 3 arriverà su PC, Xbox e PlayStation, incluso PlayStation Now, il primo marzo.

Fonte: Eurogamer.net.