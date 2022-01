Shadow Warrior 3 porterà la sua follia su PC e console a partire dal 1° marzo

Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno annunciato l'arrivo di Shadow Warrior 3, il folle action che divertirà i giocatori di PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 1° marzo. I preordini sono già aperti, con anche una gradita sorpresa per gli utenti console, che avranno a disposizione anche i due capitoli procedenti: Shadow Warrior del 2013 e Shadow Warrior 2.

Oltre a questo, è stato rivelato anche il cast di doppiatori con Mike Moh che interpreterà il protagonista Lo Wang, Andromeda Dunker nelle vesti di Motoko e SungWon Cho che presterà la propria voce a Zilla. Questa invece, la sinossi, sicuramente bizzarra:

"Shadow Warrior 3 vede Lo Wang e il suo ex datore di lavoro, intraprendere un'improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere ancora una volta l'apocalisse. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per abbattere le invase Shadowlands".