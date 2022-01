Stando a quanto emerso ultimamente, sembra che Shadows of the Damned e Lollipop Chainsaw potrebbero tornare con remaster o nuovi giochi.

I titoli di Grasshopper Manufacture sono stati lanciati originariamente nel 2011 e 2012 su PS3 e Xbox 360. Nonostante non abbiano riscosso un grandissimo successo, alcuni fan hanno apprezzato i due giochi e, probabilmente, sarebbero felici all'idea di un loro ritorno.

Di Shadows of the Damned vi abbiamo parlato nell'ottobre dello scorso anno, quando si vociferava di un sequel nei piani di Suda 51. Ora, sembra che l'acquisizione di Grasshopper Manufacture da parte di NetEase, potrebbe dare nuova vita a entrambi i giochi.

L'account Twitter Oops Leaks avrebbe rivelato che Shadows of the Damned e Lollipop Chainsaw rientrano nei prossimi 5 progetti della compagnia: "Lollipop Chainsaw e Shadow of the Damned sono tra i prossimi cinque progetti di Grasshopper Manufacture. Dopo aver acquisito lo studio, NetEase ha iniziato a gestire i diritti d'autore in modo che Suda potesse tornare ai precedenti amati franchise. Potrebbero essere entrambe riedizioni o nuove uscite".

Lollipop Chainsaw and Shadow of the Damned are among Grasshopper Manufacture's next five projects. After acquiring the studio, NetEase began handling copyright stuff so Suda could return to previous beloved franchises. Could be both re-releases or the next entries in the series. pic.twitter.com/AUi2WppZn7 — Oops Leaks (@oopsleaks) January 26, 2022

Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi bisognerà attendere notizie ufficiali per scoprire se Shadows of the Damned e Lollipop Chainsaw torneranno con edizioni remastered o titoli tutti nuovi.

Fonte: Twitter.