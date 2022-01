Shattered: Tale of the Forgotten King, l'RPG ispirato a Dark Souls e Shadow of the Colossus in arrivo su console

Dopo essere stato lanciato su PC nel febbraio 2021, Shattered: Tale of the Forgotten King sta finalmente arrivando su console in modo che più persone possano divertirsi con questo simpatico gioco indie.

Per pubblicare il suo gioco su console, lo studio Redlock si è rivolto a Forthright Entertainment. Si prevede quindi che il gioco dovrebbe arrivare su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il primo trimestre dell'anno 2022 senza ulteriori dettagli per il momento. Tuttavia, sappiamo che Shattered: Tale of the Forgotten King è un gioco indie che merita uno sguardo per via della sua ambizione e del suo universo onirico.

In Shattered: Tale of the Forgotten King vi metterete nei panni del Viaggiatore, un eroe silenzioso che si risveglia nel limbo del mondo distrutto e frammentato di Hypnos. Per trovare il suo nome, andrà alla ricerca di uno strano re scomparso. Durante questa avventura esplorerete molti luoghi, a volte vasti, e combatterete un buon numero di nemici in un Action-RPG ispirato a Dark Souls.

Shattered: Tale of the Forgotten King uscirà molto presto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC tramite l'Epic Games Store. Il titolo è ancora disponibile attraverso Steam.

Fonte: Gematsu