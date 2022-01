Shenmue - l'anime ha una data di lancio e un nuovo trailer

Lo scorso settembre abbiamo appreso che Shenmue avrebbe avuto una propria serie anime basata sul videogioco di Yu Suzuki. A quel tempo si diceva solo che sarebbe stato lanciato quest'anno e ora sappiamo esattamente il giorno in cui accadrà: il 5 febbraio.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che ci mostra alcune scene oltre ai combattimenti in cui sarà coinvolto Ryo Hazuki. Questo ci lascerà con una storia in cui Ryo Hazuki cercherà di vendicare la morte di suo padre mentre intraprende un viaggio per diventare il miglior combattente di arti marziali.

Tutto questo sarà narrato attraverso i 13 capitoli in cui sarà suddiviso e che sperano di catturare la stessa essenza del videogioco originale. L'unica cosa che resta da scoprire è fino a che punto coprirà il franchise o se in futuro finirà con più stagioni basate sugli archi narrativi del resto delle puntate. Senza indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

I doppiatori originali sono stati scelti per interpretare nuovamente i rispettivi personaggi, cosa che sarà senza dubbio qualcosa che i fan di Shenmue apprezzeranno. Detto questo, tra un paio di settimane potrete vederlo su Crunchyroll.

Fonte: IGN