Shenmue: The Animation si mostra nel primo trailer al New York Comic Con 2021

Il primo trailer di Shenmue: The Animation è ufficialmente qui e ci offre uno scorcio di come la pionieristica serie Dreamcast si traduca in anime.

Come previsto, è piena di azione kung fu, il che dovrebbe accontentare i fan di lunga data della serie.

Potete dare un'occhiata al trailer più in basso, che è apparso poco dopo la conclusione del panel di Shenmue: The Animation che si è svolto durante il New York Comic Con 2021.

Il panel ha visto la partecipazione del creatore della serie Yu Suzuki, del director Chikara Sakurai e del produttore Yu Kiyozono. Insieme al produttore di Sola Entertainment Joseph Chou, hanno discusso di come l'anime adatterà la trama del gioco e il suo mondo unico.

Parlando dell'eredità di Shenmue, Suzuki ha affermato che la storia è "così grandiosa e lunga che è difficile da trasmettere a molte persone come una serie di giochi". Suzuki ha precedentemente affermato che Shenmue 3 porta l'epopea tentacolare solo a circa il 40% del completamento.

"The Animation è molto più semplice di un gioco. È perfettamente adatta per creare una storia lineare", ha detto Suzuki.

Sakurai, nel frattempo, ha ammesso di non aver effettivamente giocato lo Shenmue originale, dicendo che non aveva abbastanza soldi in quel momento. Con un po' di autoconsapevolezza, Sakurai ha detto: "Sto realizzando un film su un gioco a cui non ero in grado di giocare. È interessante".

Ambientato sia a Yokosuka che a Hong Kong, Shenmue: The Animation conterrà personaggi e scene familiari della serie, comprese scene di flashback. Utilizzerà un mix di animazione disegnata a mano e al computer per creare molti dei suoi sfondi.

La serie è stata annunciata per la prima volta l'anno scorso al Crunchyroll Expo, con Suzuki confermato come produttore esecutivo. Comprenderà 13 episodi e una versione doppiata andrà in onda su Adult Swim e in streaming su Crunchyroll. L'anime è in produzione da prima dell'uscita di Shenmue 3 e vedrà il ritorno di molti dei doppiatori principali dei giochi.

Fonte: IGN.