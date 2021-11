Shiba Inu da criptovaluta alla conquista dei videogiochi con un progetto 'rivoluzionario'

Shytoshi Kusama, il volto della criptovaluta Shiba Inu, ha annunciato l'intenzione di entrare nel mercato dei giochi. Tuttavia, non ha fornito troppi dettagli, poiché teme che altre aziende possano provare a utilizzare l'idea originale.

Attualmente, Shiba Inu Games si concentra sulla collaborazione con consulenti e appaltatori eccezionali per creare un titolo chiamato Oshiverse. Considerando che questo è il primo progetto di questo tipo per le persone associate a Shiba Inu, non dovrebbe sorprendere che il titolo annunciato sarà un gioco mobile (o almeno la versione per smartphone sarà la più importante per lo studio).

Dopo aver completato il lavoro su questo gioco, i creatori prevedono di espandere il titolo con elementi decentralizzati. Neanche l'intero ecosistema Shiba Inu è stato dimenticato. Oltre al popolare meme token SHIB, il gioco conterrà anche BONE. Shiba Inu Games sarà un dipartimento completamente indipendente dal principale team di sviluppo SHIB.

Nonostante non manchino giochi legati a blockchain, criptovalute e NFT, la maggior parte di essi si rivelano produzioni sopravvalutate che attirano solo i più grandi fan di un determinato progetto.

Nel caso di un gioco mobile di Shiba Inu, tuttavia, va notato che il team può beneficiare della conoscenza e dell'esperienza di David Volk. È uno sviluppatore esperto che in precedenza ha lavorato per Activision come vicepresidente della tecnologia.

