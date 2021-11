Shigeru Miyamoto compie 69 anni: tanti auguri al genio Nintendo!

Oggi è un giorno speciale per tutti i fan Nintendo, ma effettivamente per tutti gli amanti dei videogiochi. Oggi è infatti il compleanno di Shigeru Miyamoto, a cui dobbiamo alcune delle grandi innovazioni dell'industria e personaggi come Mario e Donkey Kong. Ancora oggi è una personalità di spicco, un maestro per chi sogna di entrare in questo mondo.

Nei suoi più di quarant'anni di carriera, ha sfornato alcuni tra i titoli più importanti della storia dei videogiochi, che non solo hanno segnato la loro epoca ma anche quelle a venire, divenendo ispirazione per molto di ciò che giochiamo tuttora. A lui dobbiamo ad esempio The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Bros. e Super Mario 64, attuale ancora oggi.

La lista si allungherebbe ancora, ma davvero, Shigeru Miyamoto ha cambiato per sempre il concetto di "videogioco". Oggi ricopre un ruolo dirigenziale in Nintendo. Gli rinnoviamo i migliori auguri, lunga vita e prosperità, sperando di vedere altre delle sue idee applicate in un mondo che ha disperatamente bisogno.

