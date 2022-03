Shigeru Miyamoto e il mistero sulla sua frase più famosa: l'ha detta davvero lui?

Probabilmente avrete sentito una famosa citazione attribuita a Shigeru Miyamoto, attuale direttore rappresentativo e consigliere di Nintendo che in italiano funziona un po' come: "Un gioco rinviato può essere buono, ma un gioco affrettato sarà sempre cattivo". La frase è stata replicata in numerosi media e situazioni.

In teoria, la citazione attribuita a Miyamoto deriverebbe dal rinvio nell'uscita di Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64, che ha richiesto un anno in più del previsto. Tuttavia, di recente Javed Sterritt ha lanciato una sfida sul suo account Twitter: "Darò $ 100 alla persona che trova l'origine della citazione di Miyamoto". Sterritt ha chiarito che non stava cercando articoli che utilizzassero quella citazione, poiché dovevano essercene centinaia, ma la citazione originale, il primo mezzo in cui è apparsa.

Non ci è voluto molto per ottenere una risposta. Ethan Johnson, un ricercatore di videogiochi, ha risposto solo un'ora dopo: "Penso che sia una citazione che è stata attribuita erroneamente. La citazione originale è di Jason Schreiber, sulla rivista GameFan del giugno 1998". Nello stesso thread di Twitter, ha fornito screenshot della rivista in questione, indicando la pagina esatta della pubblicazione.

1997-11 Gamepro pg 28, in reference to Blasto. Says it's "an industry catch phrase".



1998-06 Gamefan pg 63, a feature quote by Jason Schreiber in reference to Unreal's protracted development.



In realtà, questa frase potrebbe non essere stata detta inizialmente da Schreiber, ma potrebbe essere stata usata anche prima. Ethan Johnson ha fornito un altro screenshot, questa volta dalla rivista GamePro, risalente al 1997, ovvero un anno prima. In esso si poteva leggere praticamente la stessa frase, solo che questa volta non era attribuita a nessuno, ma anzi si diceva fosse una frase fatta all'interno dell'industria dei videogiochi.

Questo porta il ricercatore Ethan Johnson a concludere che la frase non era sicuramente originale di Miyamoto.

