Shigeru Miyamoto di Nintendo eletto miglior autore di videogiochi in un sondaggio dei fan

Chi è il miglior autore di videogiochi di sempre? Un utente su ResetEra ha creato un sondaggio dove ha chiesto agli altri utenti di indicare la loro preferenza. Ebbene, su oltre 2.900 votanti, il vincitore è senza dubbio Shigeru Miyamoto che vince con il 54,9% delle preferenze. Per gli utenti quindi è il papà di Mario, Donkey Kong e The Legend of Zelda tra gli altri a salire nell'Olimpo dei creatori.

Al secondo posto con il 18,3% gli utenti hanno votato Hidetaka Miyazaki, colui che ha creato non solo Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, ma anche il più recente Elden Ring che sta spopolando tra i giocatori.

Con il 5,9% si attesta invece al terzo posto Hideo Kojima che non ha bisogno di presentazioni: il creatore di Metal Gear Solid ed il più recente Death Stranding si trova sul podio. A completare la classifica troviamo infine Shinji Mikami, Sid Meier e John Carmack.

Con il 18,2% gli utenti hanno votato anche "qualcuno che non è nella lista" e lungo il thread spuntano altri game designer come ad esempio Yu Suzuki, Toshihiro Nagoshi e Yoko Taro.

