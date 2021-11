Shin Megami Tensei V per Switch è un'esclusiva a tempo? File suggeriscono l'arrivo anche su PS4 e PC

Shin Megami Tensei V è stato lanciato esclusivamente per Switch pochissimi giorni fa ed è stato accolto calorosamente da tutti gli amanti dei JRPG. Tuttavia, stanno iniziando ad arrivare voci secondo cui lo studio di sviluppo avrebbe intenzione di portarlo su altre piattaforme in futuro.

Questo interessante titolo offre un'avventura in cui sarete uno studente delle superiori che sarà intrappolato in una dimensione alternativa, un luogo in cui si combatte una battaglia tra angeli e demoni, e dove dovrete reclutare alcuni di loro per sopravvivere. Il gioco è stato annunciato come un'esclusiva per Switch, ma ora stanno iniziando a emergere informazioni che potrebbero cambiare le cose in futuro.

Secondo un dataminer che ha twittato poche ore fa, tutto indica che il recente Shin Megami Tensei V potrebbe essere rilasciato su PlayStation 4 e PC, rendendo il gioco Switch solo un'esclusiva temporanea. I dati sono stati estratti dal datamining del codice del gioco, dove è stato trovato il riferimento ad altre piattaforme nel suo file .uproject, quindi le voci hanno iniziato a prendere piede.

Ovviamente per adesso stiamo parlando di un semplice rumor: Atlus non ha ancora dichiarato nulla a riguardo. Se ve la siete persa, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: VG247