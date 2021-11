Shovel Knight Dig è stato rinviato al prossimo anno

Arriviamo a novembre, e sembra che ci siano ancora molti sviluppatori indecisi se lanciare i loro giochi quest'anno o aspettare il prossimo. Diciamo questo perché ultimamente tutti annunciano rinvii: ora possiamo aggiungere anche gli sviluppatori Yacht Club Games a quell'elenco. Attraverso una nuova dichiarazione pubblicata sul loro sito ufficiale, i creatori di Shovel Knight Dig hanno annunciato che il titolo non arriverà più quest'anno come previsto, ma che dovremo aspettare un punto imprecisato nel 2022.

"Con il 2021 che volge al termine, volevamo fornire un aggiornamento su Shovel Knight Dig! Lo sviluppo sta andando alla grande, ma abbiamo bisogno di un po' più di tempo rispetto alla nostra finestra di lancio iniziale prevista! Non vediamo l'ora di approfondire Dig con voi nel 2022!".

Per scusarsi del rinvio, il team di sviluppo ha mostrato un nuovo personaggio che sarà disponibile anche in Shovel Knight: Pocket Dungeon. "Scrap Knight seleziona oggetti di valore degni in vendita e tiene cose davvero speciali in un'enorme borsa. Ha passato i suoi ultimi giorni a setacciare la pila di rifiuti in movimento nota come la discarica magica, un mucchio di spazzatura di uno stregone situato in profondità sotto la superficie della terra. Gli Hexcavators la trovano utile perché può recuperare quasi tutto, ma Scrap Knight ha le sue idee. Affrettati a scavare nel suo mistico deposito di rottami, il pericolo si annida nel disordine!".

Purtroppo, Yacht Club Games non ha dichiarato una finestra di lancio per Shovel Knight Dig, quindi dovremo aspettare futuri aggiornamenti sul progetto per scoprirlo.

