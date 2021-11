Shovel Knight Pocket Dungeon con i suoi puzzle ha una data di uscita

La saga di Shovel Knight ha avuto una serie di titoli di generi diversi dall'avventura originale, come sarà il caso di Shovel Knight Pocket Dungeon, che sappiamo già quando sarà in vendita grazie al fatto che Yacht Club Games ha confermato la sua data di uscita per il 13 dicembre.

Pertanto, tra poche settimane avremo tra noi questo gioco che mescola azione e puzzle e in cui dovremo entrare in dungeon con nemici e boss finali a bizzeffe. Tutto questo avverrà su schermi simili a Tetris, poiché l'obiettivo sarà quello di riunire più nemici contemporaneamente per assestare un colpo devastante.

I dieci diversi personaggi che possono essere scelti avranno i propri poteri e stili di gioco esclusivi, in modo che l'esperienza sia diversa a seconda dell'eroe che scegliamo. I giocatori dovranno dotarli tutti di oggetti e pezzi di equipaggiamento per rafforzarli e affrontare così le sfide che verranno poste davanti.

Shovel Knight Pocket Dungeon arriverà su PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Fonte: GamingBolt