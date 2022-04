Shovel Knight: Treasure Trove sta per raggiungere i 3 milioni di unità vendute

Attraverso un post sul blog che ripercorre le vendite dei giochi, Yacht Club Games ha confermato che Shovel Knight: Treasure Trove, la raccolta con i 5 giochi dell'epica saga si sta avvicinando a tre milioni di unità vendute.

Il team di sviluppo ha condiviso anche il budget che è servito ad ogni titolo: Shovel of Hope è costato 1,4 milioni di dollari, Plague of Shadows ha richiesto 1 milione di dollari, Spectre of Torment ha richiesto 15 mesi, mentre per i titoli più recenti, King of Cards è costato $ 2,5 milioni e Shovel Knight Showdown ha richiesto $ 1,5 milioni.

Shovel Knight: Treasure Trove ha richiesto un periodo di sviluppo di 110 mesi ed un budget di 9 milioni di dollari. Lo studio ha poi riportato ulteriori dettagli sulle unità vendute di Shovel Knight: Pocket Dungeon (35.000) e Cyber ​​Shadow che ha venduto 85.000 unità con oltre 300.000 download su Xbox Game Pass.

Infine, complessivamente, Yacht Club Games ha generato entrate per oltre 40 milioni di dollari tra le vendite di tutti i suoi giochi. Attualmente il team è al lavoro su Mina the Hollower e Shovel Knight Dig che dovrebbe uscire quest'anno.

