Xbox Game Pass ha un nuovo gioco al day one: Shredders

Game Pass accoglie un altro titolo in uscita al day one nel corso di Marzo: Shredders uscirà il 17 del mese, adesso anche su Game Pass per Xbox e PC.

Ad entrare nel servizio in abbonamento di Microsoft è un gioco di snowboard, che presenta un open world pieno di piste e tracciati innevati, una modalità storia e funzionalità co-op.

Le informazioni sul gioco recitano "Irrompi nell'evento di snowboarding dell'anno nella speranza di farti invitare come outsider a un torneo esclusivo. Per dimostrare di essere all'altezza, impara l'arte del park riding, del butter e dei kicker più enormi ed entra a pieno diritto nel mondo dello snowboarding."

Our best worst kept secret:

Shredders is coming March 17! ?



Fire up your @Xbox Series X|S, PC or @XboxGamePass, it's (nearly) Shredding time!https://t.co/W5wlG4xOdg pic.twitter.com/yO3lHgL8ug — Shredders (@ShreddersGame) March 2, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Molti snowboarder famosi hanno prestato il loro nome per comparire nel gioco, tra cui Jamie Anderson, Kevin Backstrom, Arthur Longo, Leanne Pelosi, Jill Perkins, e Zeb Powell. I nomi non sono finiti, dal momento che saranno presenti anche diversi marchi, come K2, The North Face, Vans e Burton.

Dunque, Shredders si va ad aggiungere alla già ricca line-up dei giochi che entreranno in Game Pass questo mese, tra cui Guardians of the Galaxy e Weird West.

Fonte: GameSpot