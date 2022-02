Sid Meier, papà di Civilization afferma che l'industria 'deve focalizzarsi più sui giochi e non sugli NFT'

Sid Meier, noto game designer e creatore della serie Civilization, si è rivolto agli sviluppatori moderni. Non gli piace che molte aziende si dimentichino del gameplay e mettano la monetizzazione al primo posto. Secondo Meier, questo è un vicolo cieco che alla fine danneggerà solo il settore.

Meier ne ha parlato durante un'intervista con la BBC: secondo lui, le persone giocano principalmente a causa del gameplay. È sempre stato così e gli sviluppatori non dovrebbero dimenticarsene per motivi di monetizzazione.

"È il gameplay l'elemento davvero unico, speciale e attraente dei giochi come forma di intrattenimento. Quando ce ne dimentichiamo e diamo la priorità alla monetizzazione e ad altre cose non orientate al gioco, quando iniziamo a dimenticarci di creare grandi giochi e iniziamo a vedere i giochi come un veicolo o un'opportunità per qualcos'altro, allora deviamo dal percorso originale" ha dichiarato l'iconico designer.

Oggi, le società di gioco continuano a cercare nuovi modi per monetizzare i loro titoli. Alcuni di loro stanno anche guardando attivamente verso l'NFT. Tuttavia, Meier crede che tutto questo non porterà a nulla di buono. Secondo il game designer, se il gioco non ha un gameplay di base entusiasmante, nessun mezzo di monetizzazione lo aiuterà e alla fine, le aziende inizieranno a perdere pubblico.

Fonte: Eurogamer