SIFU diventa più accessibile! Difficoltà più facile e sottotitoli globali nei prossimi aggiornamenti

Nel caso foste preoccupati per la conclamata difficoltà di Sifu (o se l'attuale livello di sfida non vi soddisfa), non dovrete attendere molto per poter selezionare un livello di difficoltà che vi aggrada maggiormente: in un prossimo aggiornamento verranno aggiunte infatti una difficoltà più facile e una più difficile.

I contenuti dell'aggiornamento non si limitano alla sola difficoltà: ci saranno anche una serie di misure per l'accessibilità, per esempio una modalità ad alto contrasto già disponibile su PC ma non presente sulle console di Sony per via di un piccolo bug.

Il co-fondatore di SloClap, Pierre Tarno, ha parlato di altre novità e fix che arriveranno prossimamente, dalla risoluzione di un problema con l'audio che faceva in modo di sentire ancora i passi del personaggio giocante dopo che si cammina contro un muro, a miglioramenti più importanti come l'implementazione di sottotitoli per i suoni e rumori ambientali attorno al giocatore, insieme a una dimensione generale dei sottotitoli un po' più grande ed altri dialoghi sottotitolati durante il gameplay, vista la difficoltà di ascoltare bene le parole dei personaggi mentre si è concentrati a combattere ed evitare di prendere sonore mazzate.

Siete più attratti da Sifu ora che potrete selezionare una difficoltà maggiore o minore? Pensate che ridurre la difficoltà sia un bene o un male?

