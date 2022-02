Sifu a confronto su PS5 e PC nell'analisi di Digital Foundry

Sifu è uscito da qualche giorno: il titolo di Sloclap ha saputo rapire il cuore dei giocatori proprio perché si presta ad essere una bella sfida (la maggior parte dei giocatori come vi abbiamo riportato in una recente news fatica a sconfiggere il secondo boss).

Ora, Digital Foundry attraverso una video analisi mette a confronto le versioni PC e PS5 del gioco. I 23 minuti di analisi mostrano ad esempio che la versione PlayStation 5 di Sifu gira in 4K reali, mentre per quanto riguarda il PC il tutto può variare in base alle configurazioni del proprio hardware. Il gioco su console next-gen supporta le feature del DualSense, anche se in alcuni casi sia i trigger adattivi che il feedback aptico non vengono sfruttati pienamente.

Per quanto riguarda i tempi di caricamento, Sifu su PS5 può contare sul veloce SSD della console next-gen: il gioco viene infatti caricato più velocemente rispetto alla controparte su PC. Sul fronte FPS, Sifu per PS5 rimane stabile sui 60 FPS, mentre anche in questo caso, la versione PC può ottenere FPS più alti sempre in base alla struttura hardware e alle impostazioni scelte. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

A proposito: sapete che c'è già una mod PC di Sifu che ci fa vestire i panni di John Wick?