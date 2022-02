Sifu riceverà contenuti aggiuntivi post-lancio

Sifu ha generato molto entusiasmo con la sua uscita e sembra che il titolo di SloClap sfrutterà tutto il suo potenziale.

Con la sua meccanica di "invecchiamento" e il combattimento denso, il gioco incoraggia molto alla rigiocabilità, ma coloro che hanno già finito una buona parte del gioco e sono affamati di più contenuti, possono aspettarsi novità in futuro.

Parlando in una recente intervista con GamingBolt, alla domanda se Sifu potrebbe aggiungere contenuti multiplayer, il marketing manager di SloClap Félix Garczynski ha affermato che sebbene Sifu rimarrà un'esperienza per giocatore singolo (a differenza del primo gioco dello studio, Absolver), lo studio ha affermato di avere piani per contenuti aggiuntivi post-lancio.

"Sifu rimarrà solo per giocatore singolo", ha detto Garczynski. "Siamo uno studio indipendente con mezzi limitati e volevamo che il team si concentrasse sulla creazione di un'esperienza per giocatore singolo coinvolgente e distintiva. Tuttavia, abbiamo in programma contenuti aggiuntivi per il post-lancio!"

Detto questo, SloClap ha confermato che i DLC saranno gratuiti. In un aggiornamento del PlayStation Blog pubblicato di recente, Garczynski ha scritto: "Volevamo che sapeste che parte del team dietro Sifu è già al lavoro sui contenuti post-lancio. Abbiamo piani entusiasmanti per aggiornamenti gratuiti dei contenuti di cui presto saremo in grado di dirvi di più! Restate sintonizzati per saperne di più e godetevi la vostra esperienza con Sifu!"

Sifu è ora disponibile per PS5, PS4 e PC.

Fonte: Gamingbolt.