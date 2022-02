Sifu ha nuove mod che consentono di giocare nei panni di Kratos, Spider-Man e Master Chief

Sifu si è affermato come uno dei titoli d'azione in terza persona più interessanti sul mercato usciti in questo periodo e Sloclap può solo che andarne fiero, visto che in soli tre giorni dal suo lancio il gioco aveva registrato la bellezza di 500.000 giocatori.

Questa avventura indipendente, al momento disponibile sia su PlayStation 5 che su PC, è il nuovo terreno fertile per i modder che hanno lavorato a creazioni impressionanti come John Wick di Keanu Reeves. In questo caso, alcuni modder hanno portato nel picchiaduro personaggi come Kratos di God of War, Master Chief di Halo e addirittura Spider-Man. Ecco di seguito i link per poter scaricare queste mod.

Con il passare del tempo è probabile che Sifu riceva altre interessanti mod che permetteranno di modificare l'aspetto del protagonista.

Fonte: DSOG