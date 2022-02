Sifu conquista anche Neil Druckmann: è un gioco da GOTY per il creatore di The Last of Us

A quanto pare, tra i numerosi fan di Sifu di Sloclap figura anche Neil Druckmann di Naughty Dog.

Il co-presidente di ND e creatore di serie del calibro di The Last of Us e Uncharted è stato letteralmente conquistato da Sifu. Druckmann è riuscito nell'impresa di finire il titolo e ha voluto commentare il grande lavoro svolto da Sloclap su Twitter.

Ebbene, secondo il famoso sviluppatore, siamo davanti a un grande gioco che potrebbe aggiudicarsi il premio Game of the Year di quest'anno.

"Qui c'è del materiale da GOTY!", ha affermato Druckmann in un tweet:

L'apprezzamento arriva da una delle personalità più importanti dell'intero settore e, sicuramente, il team di Sloclap sarà felice di aver ricevuto i complimenti di Druckmann.

Insomma, siamo all'inizio del 2022 e per Druckmann c'è già un candidato al GOTY 2022. Siete d'accordo con il creatore di TLOU?

Fonte: Twitter.