Sifu per PC ci fa vestire i panni di John Wick grazie a una mod!

Il combattimento di Sifu è intrinsecamente cinematografico. Parate, schivate e attacchi mirati sono tutti combinati in armonia l'uno con l'altro, con diverse combinazioni e strategie utilizzate contro diversi nemici.

Ma gran parte dell'atmosfera di Sifu è intrisa di luoghi diversi e memorabili che i giocatori possono esplorare. Diversi film d'azione potrebbero facilmente essere visti come un'influenza per le scene coreografate di Sifu. Tuttavia, un'altra probabile influenza è stata "reinventata" in Sifu attraverso un mod.

L'edizione per PC di Sifu ha ora una mod che trasforma il protagonista di Sifu in John Wick di Keanu Reeves. Nel film John Wick c'è una scena in cui il protagonista si fa strada combattendo in una vivace discoteca. Il combattimento di Sifu è interamente composto da combattimenti ravvicinati senza sparatorie, ma la pista da ballo del Club di Sifu ricorda molto il film.

John Wick è noto per il suo combattimento corpo a corpo mescolato con le sparatorie poiché il personaggio comunemente affronta un certo numero di nemici contemporaneamente. Le somiglianze quindi tra John Wick e Sifu sono facilmente percettibili e il personaggio sembra perfetto in questa mod di Sifu.

Sifu è ora disponibile su PC, PS4 e PS5, con un'edizione fisica che uscirà il 3 maggio.

Fonte: Gamerant.