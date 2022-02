Sifu tra i giochi PlayStation Plus di marzo? Un bug del sito potrebbe aver lanciato un indizio

Sifu, il gioco d'azione kung-fu recentemente pubblicato, potrebbe arrivare anche su PlayStation Plus, almeno secondo un recente problema tecnico sul PlayStation Store. Il titolo è uscito all'inizio di questo mese e da allora ha raccolto recensioni per lo più positive, con la stampa che ha elogiato l'approccio unico al design di gioco, all'estetica e alle meccaniche di combattimento.

Sony offre regolarmente ai suoi abbonati premium giochi extra, sconti e contenuti gratuiti. Per coloro che hanno un abbonamento PS Plus valido, il gigante giapponese dei giochi fornisce una selezione di giochi gratuiti che viene aggiornata mensilmente. Quando un giocatore possiede un gioco che è stato reso disponibile tramite uno di questi canali, un piccolo simbolo dorato "+" apparirà sull'icona del gioco, a significare che è associato a PlayStation Plus.

Ebbene Sifu potrebbe entrare a far parte dei ranghi di questi giochi gratuiti. Se qualcuno possiede già Sifu e guarda la sua libreria quando si trova nella versione browser del PlayStation Store, il suddetto simbolo dorato apparirà sull'icona del gioco, proprio come con altri giochi PS Plus. Per adesso si tratta di un problema tecnico, poiché il gioco non è stato reso disponibile attraverso l'abbonamento mensile.

Questa è sicuramente una situazione curiosa e potrebbe portare alcuni a credere che l'ultima versione di Sloclap diventerà presto gratuita per i possessori di PlayStation. Non è sicuro che ciò accada dato che Sifu è stato lanciato da poche settimane: non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di PlayStation.

