SIFU per PS5 e PS4 è ora disponibile al download. Risolti i problemi segnalati dai fan

Nelle scorse ore, i fan in attesa di SIFU hanno segnalato problemi tecnici che impedivano il download tramite l'accesso anticipato su PlayStation Store.

In seguito, il team di Sloclap ha confermato tramite Twitter di essere a conoscenza dei problemi e, ora, sembra che tutto sia tornato alla normalità

Con un nuovo tweet, gli sviluppatori hanno comunicato ai giocatori che ora è possibile procedere al dowload:

"I team PlayStation ci hanno detto che il problema dell'accesso anticipato è stato risolto e il gioco può ora essere scaricato! Ancora una volta, siamo molto dispiaciuti per tutti i giocatori che speravano di giocare prima, abbiamo anche un regalo esclusivo per tutti i possessori dell'edizione Deluxe!"

"Alcuni utenti sembrano riscontrare ancora problemi quando tentano di avviare il download da PlayStation Store. Provate ad avviarlo dalla libreria, dopo aver riavviato la console, e fateci sapere se riscontrate ancora problemi. Grazie ancora per la vostra pazienza!"

Some people seem to still experience issues when trying to launch the download from the PlayStation store. Try launching from the library, after restarting your console, and please let us know if you're still experiencing issues. Thank you again for your patience! — SifuGame (@SifuGame) February 6, 2022

Fonte: Twitter.