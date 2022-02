Sifu è appena uscito ma uno speedrunner l'ha completato in soli 40 minuti!

Nonostante Sifu sia uscito da pochissimo tempo, c'è uno speedrunner che ha già registrato un incredibile record. Dato che Sifu è disponibile da molto poco, probabilmente arriveranno altri giocatori a cercare di battere questa sessione di gameplay. In ogni caso, è un qualcosa di totalmente impressionante.

E' lo YouTuber Dan Allen, che ha realizzato questa impresa impressionante. Il video completo di 40 minuti mostra Allen che corre veloce dall'inizio del nuovo gioco, fino alla fine, prendendo a pugni ogni nemico e boss che incontra.

La cosa più sorprendente è che Sifu ha una meccanica di invecchiamento: ogni volta che si muore il nostro personaggio invecchia, per questo il gioco potrebbe essere non particolarmente adatto a chi cerca un qualcosa di "semplice". Ebbene, lo YouTuber è riuscito a completare il gioco senza morire, quindi finendo con un'età di 20 anni, la stessa di quella di partenza. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video. (Ovviamente attenzione agli spoiler se ancora non l'avete giocato).

Sifu è disponibile per PS4 e PS5: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamesRadar