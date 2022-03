Sifu diventa The Matrix grazie a delle mod per la gioia dei fan

Ci sono tante mod che sono state pubblicate per Sifu su PC che trasformano il gioco in The Matrix. Queste mod sono state fornite dal creatore Halfmillz su Nexus Mods: ce ne sono quattro disponibili che modificano il gioco.

C'è l'outfit di Neo che trasforma il protagonista principale del gioco in Mr Anderson di Keanu Reeves, c'è la mod Agent Smith che trasforma tutti i nemici nell'iconica nemesi, una mod ReShade aggiunge una tonalità verde a tutto e infine è possibile persino cambiare gli effetti sonori per adattarli al film.

Per l'occasione l'account Twitter Naxshe22 ha pubblicato un breve video dove mostra le mod al lavoro e sembra davvero di essere catapultati in un videogioco basato sugli iconici film. Qui di seguito potete visionare la clip.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Se siete interessati a provare queste mod potete cliccare qui: vi ricordiamo che Sifu è disponibile su PC e su PlayStation 5.

Fonte: Siliconera