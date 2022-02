Sifu in soli tre giorni ha già registrato 500.000 giocatori

Se Absolver, il primo gioco di Sloclap, aveva ottenuto a suo tempo un grande inizio per il suo publisher, Devolver Digital, lo studio parigino è orgoglioso oggi dell'ottima performance raggiunta dalla sua ultima produzione, Sifu, che ha già registrato un traguardo importante.

Stiamo parlando di 500.000 giocatori in totale in tre giorni, su tre piattaforme - PS4, PS5 e PC tramite Epic Game Store. Non c'è dubbio che dopo un inizio del genere, la carriera del gioco non sia pronta a fermarsi e Sloclap dovrebbe probabilmente comunicherà nelle settimane o nei mesi a venire il traguardo del milione.

"Siamo onorati che più di mezzo milione di voi si sia imbarcato in il tuo percorso di vendetta finora", ha scritto lo sviluppatore. Sloclap non ha detto esplicitamente se il gioco ha venduto oltre 500.000 unità, solo che ha superato quel numero di giocatori.

We?re humbled that more than half a million of you have embarked on your path of vengeance so far.?

From everyone at @sloclap, THANK YOU??#SifuGame #Sifu pic.twitter.com/1nLYjeCgiG — SifuGame (@SifuGame) February 11, 2022

Sifu è stato lanciato in accesso anticipato il 6 febbraio per coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition del gioco. Il lancio completo è arrivato due giorni dopo, l'8 febbraio. Al lancio, il gioco è stato accolto abbastanza bene grazie al suo soddisfacente combattimento. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.