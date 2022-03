Sifu ha venduto più di un milione di copie. Pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Sloclap ha annunciato che Sifu ha venduto più di un milione di unità.

Il gioco è disponibile dall'8 febbraio su PS4, PS5 e PC, e ha ottenuto un notevole successo di critica vendendo oltre 500.000 unità nei primi tre giorni.

Secondo lo sviluppatore, i giocatori di Sifu hanno accumulato oltre 10 milioni di ore dal lancio. Oltre il 45% dei giocatori ha completato il secondo livello mentre più di 150.000 sono riusciti a sconfiggere il boss finale. Il produttore esecutivo di Sloclap Pierre Tarno ha dichiarato nel comunicato stampa: "siamo entusiasti dell'accoglienza riservata a Sifu da parte dei fan e della critica.

"Ci siamo proposti di creare un autentico gioco d'azione di kung fu che rendesse omaggio ai nostri film di kung fu preferiti. Siamo grati ai nostri fan in tutto il mondo, ma siamo particolarmente onorati dall'incredibile accoglienza che il gioco ha avuto in Cina. La nostra metrica interna di successo è stata l'accoglienza del gioco in Cina e il sapere che i fan cinesi sono il segmento più grande delle nostre vendite al di fuori del Nord America significa molto per noi".

Sifu riceverà funzioni di accessibilità e opzioni di difficoltà molto probabilmente all'inizio di maggio con il primo importante aggiornamento del gioco. Fornirà inoltre ai possessori della Deluxe Edition un vestito extra per il protagonista. Altri abiti verranno aggiunti in futuro con lo sviluppatore che accetterà i suggerimenti dei fan.

Fonte: Gamingbolt.