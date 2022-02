Sifu Vengeance Edition: Amazon apre i pre-order. Scopriamo i contenuti bonus dell'edizione

Ottime notizie per tutti coloro che sono in attesa della versione fisica di Sifu, Sifu Vengeance Edition.

L'apprezzatissimo gioco è ora in pre-order su Amazon in versione PS5 e PS4 al prezzo di 49,99 Euro.

Il noto rivenditore propone l'offerta "prezzo minimo garantito": prenotando il titolo su Amazon ora, pagherete in automatico il prezzo più basso se il costo si dovesse abbassare prima del lancio.

Sifu Vengeance Edition sarà disponibile dal prossimo 3 maggio.

L'edizione comprende il gioco in formato fisico, Steelbook, 3 litografie, The Art of Sifu, un artbook di 48 pagine e la colonna sonora in digitale.

Per chi ne volesse sapere di più, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di Sifu.