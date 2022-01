E se vi dicessimo che Silent Hill 2 si è ispirato a Christina Aguilera?

Anche se Silent Hill 2 è uscito diverso tempo fa (stiamo parlando del lontano 2001), in queste ore è tornato alla ribalta su Twitter per un motivo molto particolare scovato da un fan.

Il tweet di Horror Games Community ha fatto il giro del social cinguettante dopo aver mostrato la somiglianza che c'è tra Maria, una dei personaggi principali di Silent Hill 2, e Christina Aguilera, soffermandosi particolarmente sull'outfit dell'iconica cantante sfoggiato ai Teen's Choice Awards nel 1999.

Come mostra la foto confronto, l'outfit costituito da una maglietta aderente corta rosa e una gonna animalier anch'essa rosa di Christina Aguilera è praticamente identico a quello che indossa Maria nel gioco, cintura dorata compresa. L'unica differenza la fanno le scarpe: Maria indossa infatti degli stivali alti, al contrario della cantante che ha scelto delle scarpe aperte con il tacco.

Hey, did you know that Maria's outfit in Silent Hill 2 was seemingly based on Christina Aguilera's outfit from the 1999 Teen's Choice Awards? pic.twitter.com/H2icr7TWfF — Horror Games Community (@horrorvisuals) January 10, 2022

Che Konami ai tempi si sia liberamente ispirato proprio a Christina Aguilera per creare Maria? La società non ha mai confermato ufficialmente, ma l'outfit di certo non dà adito a dubbi.