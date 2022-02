Silent Hill: qualcuno ha acquistato il dominio ufficiale non rinnovato da Konami

Silent Hill è stato in mezzo a una serie di fughe di notizie e voci negli ultimi due anni. La serie stessa è rimasta inattiva come non lo è mai stata nell'ultimo decennio e Konami, a quanto pare, si è fatta "sfuggire" il dominio ufficiale.

Come notato di recente da un utente Neogaf, il dominio ufficiale di Silent Hill è scaduto e prima che Konami potesse fare una mossa per rinnovarne la proprietà, qualcun altro apparentemente li ha battuti sul tempo.

Silenthill.com ora dirige direttamente a una pagina che, stranamente, non mostra altro che uno screenshot di un recente tweet dell'artista di Silent Hill Masahiro Ito, in cui si lamenta di aver creato l'iconica mostruosità nota come Pyramid Head.

Per quanto stranamente divertente sia la situazione, questo indica che Konami non si è presa esattamente cura della sua serie. Fughe di notizie recenti hanno suggerito diversi studi collegati a un revival di Silent Hill, ma sviluppi come questi non ispirano esattamente molta fiducia.

Fonte: Gamingbolt.