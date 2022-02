Silent Hill: il suo creatore vorrebbe realizzare un gioco simile in futuro

Silent Hill è senza dubbio uno dei giochi più ricordati, con molti che sperano che a un certo punto Konami decida di riportare in vita la saga (e se dobbiamo dare retta ai numerosi rumor potrebbe essere davvero una realtà). In questo contesto, il creatore del gioco Keiichiro Toyama ha recentemente dichiarato che gli piacerebbe realizzare un gioco horror psicologico ad un certo punto.

Keiichiro Toyama è il capo di un nuovo studio, Bokeh Game Studio. Durante una sessione di domande e risposte su YouTube sul loro primo gioco annunciato, Slitterhead, ha parlato di voler realizzare di nuovo un gioco come Silent Hill.

"Voglio un giorno fare qualcosa con alcuni classici temi horror psicologici come ho fatto con Silent Hill", ha detto in questa intervista. "In questo momento, abbiamo uno staff con la capacità di lavorare su qualcosa di questo tipo. Voglio sfruttare tutte le capacità per andare in un'altra direzione".

Slitterhead è attualmente in via di sviluppo e non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: IGN