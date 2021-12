Silent Hill tornerà? Guillermo Del Toro non ha realmente suggerito un nuovo gioco della serie ai The Game Awards 2021

Il regista vincitore dell'Academy Award Guillermo Del Toro si è presentato ai The Game Awards 2021 per assegnare il premio per la migliore direzione artistica ed ha "parlato" di Silent Hill.

"Sai, un franchise di cui amo la direzione artistica è Silent Hill. Spero che ne avremo uno nuovo", ha detto il regista.

Ciò ha inevitabilmente suscitato molte speculazioni sul fatto che Guillermo Del Toro stesse ancora una volta lavorando con Konami su un progetto di Silent Hill. Come ricorderete, il regista stava lavorando con Kojima su Silent Hills, il gioco che avrebbe dovuto seguire P.T., prima che venisse cancellato. Del Toro è poi passato a lavorare con Kojima su Death Stranding, dove è apparso come il personaggio Deadman.

Guillermo Del Toro non sta lavorando di nuovo su Silent Hil, però. Ha appena smentito le voci mentre parlava nell'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused.

"No, per niente. È una di quelle cose della mia vita che non ha senso. Volevo solo solleticare Konami perché non capisco. Era così perfetto, era un gioco così perfetto, quello che stavamo per fare era così avvincente".

Guillermo Del Toro potrebbe non realizzare un nuovo gioco di Silent Hill, ma ciò non significa che non lo possano fare altri. Per prima cosa, il produttore di giochi horror Bloober Team ha ufficialmente avviato una partnership strategica con Konami a giugno, anche se non hanno rivelato su cosa stanno lavorando. Un'altra voce più recente suggerisce che potrebbe effettivamente essere Kojima Productions a lavorare su un progetto di Silent Hill.

Fonte: Wccftech.