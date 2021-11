Hideo Kojima in nuove immagini 'sperimenta' per il suo nuovo gioco horror? E c'è chi spera in Silent Hill

Hideo Kojima e il suo studio Kojima Productions stanno lavorando a qualcosa di nuovo e, ultimamente, il famoso sviluppatore e il suo team sono stati spesso associati al ritorno della serie Silent Hill.

Un Silent Hill targato Kojima non è mai stato annunciato in via ufficiale, ma i rumor su un possibile titolo si sono fatti sempre più insistenti. Inoltre, non bisogna dimenticare che Kojima era il responsabile di P.T./Silent Hills che, come ormai saprete, non ha mai visto la luce.

Ora, arrivano proprio da Kojima nuovi suggerimenti sul suo prossimo progetto che, anche se non dovesse essere Silent Hill, sembra proprio che sarà un titolo horror.

Lo sviluppatore ha pubblicato alcune immagini in cui possiamo vederlo al lavoro con lo staff di Kojima Production su quella che sembra una cutscene per qualcosa di legato all'immaginario horror.

"Sperimentiamo continuamente con lo staff di Kojima Productions", scrive lo sviluppatore nel suo tweet.

We are experimenting all the time with the staff within Kojima Productions. pic.twitter.com/MOEn1EZhmx — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 18, 2021

Che ne pensate? A cosa staranno lavorando Kojima e il suo studio?

