Silent Hill tornerà prima o poi? Konami aggiorna il marchio e alimenta i rumor

I rumor sul ritorno di Silent Hill si sono fatti ancora più forti, dopo che Konami ha aggiornato il marchio ufficiale del gioco.

Silent Hills doveva essere il nuovo titolo del famosissimo franchise di Silent Hill, con Norman Reedus destinato a recitare come protagonista principale del gioco. Anche il regista e sceneggiatore Guillermo del Toro stava lavorando al progetto mentre collaborava con il creatore di Metal Gear Solid, Hideo Kojima.

Il gioco è stato purtroppo cancellato nel 2015, un anno dopo il lancio di una demo nota come PT su PlayStation Store. In una dichiarazione Konami ha affermato di essere "impegnata a realizzare nuovi titoli di Silent Hill", ma non avrebbe continuato lo sviluppo di Silent Hills con Norman Reedus. Hideo Kojima avrebbe poi lasciato Konami poco dopo l'annuncio, collaborando con Del Toro e Reedus per un nuovo progetto che ora tutti conosciamo come Death Stranding.

Ora, come notato dall'utente Reddit LongJonSilver, Konami Digital Entertainment ha aggiornato il marchio per il franchise di Silent Hill, insieme a molti altri marchi.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Questo non significa che un nuovo gioco o revival sia effettivamente in sviluppo. Ma mostra certamente che Konami non ha dimenticato la serie. Inoltre, se collegato a un report di VGC dell'ottobre 2021 secondo cui Konami è destinata a far rivivere Metal Gear, Castlevania e Silent Hill, le cose potrebbero farsi sicuramente interessanti.

Una parte interessante del marchio di Silent Hill fa riferimento a "cuffie per realtà virtuale", suggerendo che se un nuovo gioco è effettivamente in lavorazione, potrebbe essere un titolo VR.

Anche se i fan sarebbero sicuramente entusiasti di un nuovo titolo di Silent Hill, è anche importante ricordare che né Del Toro né Kojima saranno al timone del progetto.

La notizia deve essere presa con la dovuta cautela, poiché non c'è ancora nulla di ufficiale riguardo un nuovo Silent Hill.

Fonte: Dualshockers.