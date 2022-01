Siren un nuovo capitolo? Al papà di Slitterhead e Silent Hill, Keiichiro Toyama, piacerebbe molto

Slitterhead ha fatto parlare molto di sé soprattutto i fan di lunga data di Keiichiro Toyama, il papà di Silent Hill e Siren il quale lo scorso anno ha mostrato il trailer del suo nuovo progetto.

Durante un'intervista ad Edge, Toyama ha svelato qualche dettaglio in più su Slitterhead: il gioco si svolgerà in un angolo di una città asiatica alla fine degli anni '80, dove una serie di omicidi ha lasciato la gente aggrappata alla propria sanità mentale. "I cadaveri trovati senza cervello vengono ritrovati uno dopo l'altro". Un'indagine quindi conferma che la mano assassina non è umana ma di "un mostro sconosciuto". Queste creature riusciranno a confondersi con gli umani e starà ai giocatori scoprirli attraverso diverse tecniche.

Oltre a questo Toyama è tornato a parlare di Siren e di un ipotetico nuovo capitolo da sviluppare. Il director non ha espresso alcuna speranza per il ritorno del franchise legato a motivi commerciali, ma se ci dovesse essere l'opportunità di creare qualche tipo di contenuto in futuro ne sarebbe felice.

Slitterhead sta attualmente finendo la sua fase di pre-produzione con Bokeh Game Studios che intraprenderà in seguito assunzioni per aumentare l'organico. Il gioco entrerà in piena produzione verso la fine del 2022 e dovrebbe arrivare sia su PC che su console.

Fonte: Segment-Next