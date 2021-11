Six Days in Fallujah tra polemiche e controversie è stato rinviato al 2022

Six Days in Fallujah, il videogioco da lungo tempo in sviluppo basato sulla seconda battaglia di Fallujah avvenuta durante la guerra in Iraq, è stato rinviato al quarto trimestre del 2022, secondo una dichiarazione sul sito ufficiale del gioco.

La dichiarazione ha anche aggiunto che lo staff di sviluppo del gioco aumenterà di quasi il doppio.

"È diventato chiaro che ricreare queste storie vere con una qualità elevata avrebbe richiesto più persone, capitale e tempo di quanto ne avessimo noi", ha affermato Peter Tamte, CEO di Victura, in merito all'espansione dello staff di sviluppo. Il CEO ha anche affermato che l'aumento delle dimensioni del team aiuterà a portare "profondità emotiva e tattica" allo shooter.

Six Days in Fallujah è stato annunciato nel 2009 e da allora è rimasto bloccato in un limbo, in gran parte a causa della sua ambientazione controversa. Segue le vicende dei marines degli Stati Uniti coinvolti in un conflitto a Fallujah durante la guerra in Iraq. Anche mettendo da parte la questione se il coinvolgimento degli Stati Uniti in Iraq fosse giustificato o meno, l'ambientazione del gioco della Seconda Battaglia di Fallujah è un conflitto controverso in sé e per sé a causa di molteplici accuse di crimini di guerra che sono state fatte contro l'esercito degli Stati Uniti in seguito alla battaglia.

Six Days in Fallujah era inizialmente in programma per essere pubblicato da Konami dopo il suo annuncio nel 2009, ma Konami in seguito ha abbandonato il titolo. Più di un decennio dopo, il titolo è stato ripreso dallo sviluppatore Highwire Games e dal publisher Victura. Il "risveglio" è stato accolto con polemiche sulla rappresentazione apparentemente acritica dell'uso eccessivo della forza da parte degli Stati Uniti, così come l'affermazione del boss della Victura Peter Tamte a GamesIndustry.biz secondo cui il gioco non aveva "bisogno di ritrarre le atrocità" della guerra in Iraq per raffigurarla con precisione.

Fonte: Gamepur.