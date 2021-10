Skul: The Hero Slayer ha una data di uscita per PS4, Xbox One e Switch ed è un roguelite davvero notevole

Manca poco per l'arrivo su console di Skul: The Hero Slayer, disponibile dal 20 gennaio di quest'anno su Steam ma dal 21 ottobre anche su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Il roguelite creato da SouthPAW Games, segna il suo successo anche grazie a questi arrivi, dopo un lungo periodo di accesso anticipato che è servito a limare i difetti e migliorare quanto di buono esisteva già.

Skul: The Hero Slayer ha la particolarità di avere 90 personaggi giocabili, ciascuno con le proprie abilità uniche. Se ne possono acquisire di nuove a seconda del teschio che si indossa portandone con sé fino a due alla volta. Questo significa diversi raggi d'attacco, velocità e potenza.

Ovviamente non mancano i classici Boss di fine livello, potenti oltre ogni immaginazione. Tutto ruota attorno al Dark Quartz, derivato dal dolore e dall'odio della vita stessa, e capace di contaminare e prendere il controllo di tutto ciò che tocca. È un titolo interessante, in grado di regalare le giuste dosi di soddisfazione. Dargli un'occhiata non fa di certo male.

