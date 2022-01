Skull and Bones perde pezzi: l'associate game director lascia Ubisoft Singapore

Dire che lo sviluppo di Skull and Bones di Ubisoft è stato un incubo sarebbe un eufemismo.

Annunciato inizialmente all'E3 2017, il progetto ha dovuto affrontare numerosi rinvii e presunti riavvii, senza contare segnalazioni di cultura del lavoro tossica e discriminazione all'interno di Ubisoft che ha portato alla rimozione dell'amministratore delegato Hugues Ricour e alla partenza di diversi sviluppatori.

Sfortunatamente, sembra che la compagnia ha subito un'altra significativa partenza.

Due settimane fa, l'associate game director Antoine Henry ha annunciato il suo ultimo giorno in azienda su LinkedIn. Avendo trascorso quasi 15 anni in Ubisoft e avendo lavorato su Skull and Bones dall'agosto 2014 (quando è stato lead game designer fino a luglio 2017), Henry ha anticipato il suo passaggio a "nuove emozionanti avventure molto presto!" Altri progetti a cui ha lavorato includono Assassin's Creed Valhalla.

Per quanto riguarda il gioco stesso, a questo punto Skull and Bones è in sviluppo da oltre otto anni.

Fonte: Gamingbolt.