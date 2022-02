Skyblivion, la mod che unisce Skyrim e Oblivion in nuove impressionanti immagini

Mentre i fan stanno attendendo con trepidazione l'uscita di The Elder Scrolls VI, un team di giocatori sta lavorando sull'ambiziosa mod Skyblivion. The Elder Scrolls 4: Oblivion riceverà questa mod che in sostanza punta a rifare Oblivion come se fosse The Elder Scrolls 5: Skyrim, dall'engine alla grafica al gameplay.

Come abbiamo detto, la mod è ancora in sviluppo (il team ha iniziato quattro anni fa) e una volta che sarà lanciata, sarà completamente modulare. Ciò significa che i giocatori potranno scegliere quali componenti installare. I componenti contengono tutti i miglioramenti sviluppati dal team come una completa revisione del paesaggio, degli interni, delle città, delle armi e armature e molto, molto altro.

Il team ha pubblicato alcuni screenshot di Skyblivion, confermando che i lavori stanno continuando e mostra come sarà la mod una volta che sarà stata pubblicata per tutti. Senza indugi vi lasciamo alla visione di queste immagini.

Skyblivion non ha ancora una data di uscita, ma a questo link potete dare uno sguardo sullo stato dei lavori della mod.

Fonte: DSOG