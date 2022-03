Skyblivion, la mod che unisce Oblivion a Skyrim in tanti nuovi dettagli

Skyblivion è in fase di sviluppo da quasi 10 anni, con l'obiettivo di portare Oblivion agli standard moderni rifacendolo da zero nel motore di Skyrim. Anche se il progetto creato dai fan non verrà pubblicato a breve, il team ha avuto molto da condividere nel suo nuovo video di aggiornamento di 15 minuti.

Il team è riuscito a mettere insieme Bruma, la città innevata al confine di Skyrim, creare nuove tribù di goblin, aggiornare i cittadini con abiti in stile Oblivion, aggiungere armi uniche, finire gli artefatti daedrici e "molto, molto altro". E mentre il video aggiorna i fan in trepidante attesa, il team chiede a chiunque voglia unirsi alla squadra di mettere a frutto la propria esperienza.

Per quanto riguarda gli artefatti daedrici, Skyblivion non sta solo reimmaginando la loro grafica, ma sta anche alterando il modo in cui funzionano. Saranno più potenti. Umbra, ad esempio, si illuminerà di un viola intenso quando assorbe le anime, mentre Volendrung scuoterà letteralmente il terreno mentre sbatterà a terra, stordendo i nemici.

La mod non ha ancora una data di uscita, ma nel video i creatori affermano di vedere la luce in fondo al tunnel. Sicuramente quando la mod uscirà sarà una valida alternativa per far passare il tempo che ci separa dall'uscita di The Elder Scrolls VI.

Fonte: PCGamesN