The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è in arrivo ma cosa avrà di nuovo? Dettagli su pesca, survival e non solo

Manca pochissimo al decimo anniversario dall'uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim, in occasione del quale il gioco riceverà un'ennesima edizione, denominata Anniversary Edition, su tutte le piattaforme.

Per l'occasione, Bethesda ha diffuso nuovi dettagli su questa riproposizione dell'ormai immortale RPG, compresi i nuovi contenuti che saranno inseriti, ispirati direttamente a molte delle mod uscite negli anni.

The #Skyrim10 Anniversary Edition arrives on November 11!



? All previously-released Creation Club content

? Brand new creations

? 4 free creations for Special Edition owners



Learn all about it here: https://t.co/8KfFcMacFo pic.twitter.com/V5VJjnfmJf — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) October 29, 2021

Skyrim Anniversary Edition includerà 4 contenuti dal Creation Club, che aggiungono diverse attività: nuove quest, nuovi set di armatura e armi e nuovi nemici. Ci saranno nuove merci e ingredienti per creare pozioni e veleni speciali e inoltre sarà inclusa la modalità Survival, che rende il mondo di Tamriel decisamente più ostile, con contatori della fame e della temperatura e una maggiore difficoltà di sopravvivenza.

Una delle novità più importanti inoltre è l'inserimento della pesca, attività che non era presente nel gioco originale ma che è stata introdotta sempre grazie ad una mod. Ci sarnno più di 20 pesci unici che potranno essere pescati e si potrà decidere se mangiarli oppure se tenerli all'interno di un'acquario nella propria casa o esporli come trofei.

Oltre a questo, Bethesda ha anche comunicato che prossimamente saranno diffuse maggiori informazioni sull'ottimizzazione del gioco su console PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Skyrim 10th Anniversary Edition sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S a partire dall'11 novembre. I possessori della Special Edition potranno avere accesso all'acquisto dell'upgrade a parte che aggiornerà la loro versione alla Anniversary e sbloccherà tutti i contenuti.

