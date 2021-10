Skyrim Anniversary Edition potrebbe causare gravi problemi alle mod

L'arrivo della Skyrim Anniversary Edition potrebbe non passare inosservato a chi utilizza alcune mod e soprattutto ai modder, visti i problemi di incompatibilità con uno dei sistemi utilizzati per aggiungere o modificare qualcosa: il plug-in Skyrim Script Extender (SKSE). Ogni qualvolta il Creation Engine di Bethesda viene aggiornato, si suda freddo, visto che basta un niente per far saltare il banco.

La versione Anniversary Edition include la versione Special Edition del gioco insieme a tutte le mod disponibili nel Creation Club e altre ancora da annunciare. Ma questa arriverà come grosso aggiornamento della versione posseduta, rischiando di rendere inutilizzabile le mod di chi utilizza SKSE.

"Bethesda ha deciso di aggiornare il compilatore utilizzato per la versione a 64 bit di Skyrim da Visual Studio 2015 a Visual Studio 2019. Questo cambia il modo in cui il codice viene generato in un modo che costringe gli sviluppatori di mod a iniziare da zero." Questo è quanto dichiarato da uno degli sviluppatori del plug-in su Reddit e la situazione non esattamente rosea.

Insomma, si tratterebbe di una mole gigantesca di lavoro, anche se molte mod risultano ormai obsolete e difficilmente verranno aggiornate alla nuova versione. Il consiglio è quello di eseguire un backup e disabilitare gli aggiornamenti di Steam prima dell'11 novembre, il giorno del rilascio di Skyrim Anniversary Edition.

