The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition avrà nuove quest collegate a Morrowind e Oblivion

Bethesda ha svelato che in The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, tra le varie aggiunte, avrà delle nuove quest speciali che si collegano ai mondi di Morrowind e Oblivion, rispettivamente il terzo e il quarto capitolo della saga RPG.

Una di queste quest sarà 'Ghosts of the Tribunal', in cui sarà possibile ottenere diverse armi e armature che erano presenti in The Elder Scrolls III: Morrowind. Un'altra di queste missioni è invece 'The Cause', in cui i giocatori incontreranno un gruppo denominato 'Mythic Dawn', che sta cercando di creare un nuovo cancello dell'Oblivion. Questa quest includerà nuovi nemici, luoghi e armi e anche un cavallo daedrico evocabile.

Oltre a queste speciali quest, i possessori della Special Edition di Skyrim che effettueranno l'aggiornamento alla Anniversary riceveranno anche delle creazioni dal Creation Club di Bethesda: Saints and Seducers è una quest con una storyline completa con nuovi oggetti, armi e nemici; The Rare Curios aggiunge le carovane Khajiit che venderanno nuovi ingredienti e oggetti rari; la Survival Mode inserisce una speciale modalità survival; infine la Fishing Mode, che inserisce la pesca e la possibilità di collezionare e esporre, o mostrare negli acquari, i pesci ottenuti nella propria dimora.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre: Bethesda ancora non ha annunciato quanto costerà il gioco, né quanto dovremo spendere per effettuare l'aggiornamento dalla Special Edition.

