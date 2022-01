Skyrim, Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 tra i giochi reimmaginati da un fan in versione isometrica

Quando si parla di videogiochi moderni, molte persone tendono a pensare a giochi in prima o terza persona, come The Elder Scrolls V: Skyrim, Call of Duty, Red Dead Redemption e molti altri. Tuttavia, ci sono alcuni giochi isometrici piuttosto incredibili simili a quelli di Diablo che spesso vengono trascurati.

Uno YouTuber che si fa chiamare Flurdeh ha preso tuttavia alcuni giochi popolari che sono spesso associati a prospettive in prima o terza persona e ha aggiunto una tecnica di tilt shift ad alcuni filmati, facendoli essenzialmente sembrare titoli isometrici. In una serie chiamata "Tiny Game Worlds" l'utente ha reinventato giochi popolari come Skyrim, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Origins, Days Gone, Red Dead Redemption 2, Fallout: New Vegas, Battlefield 1 e molti altri. Il risultato è semplicemente spettacolare.

Questa tecnica conferisce loro un aspetto unico, pur essendo chiaramente riconoscibili. I video di Flurdeh mostrano i giochi originali, solo attraverso l'obiettivo del tilt shift. Gli NPC possono ancora essere visti aggirarsi nel mondo del gioco, quasi come figurine in miniatura. Qui potete vedere i frutti del suo lavoro.

Attualmente, ci sono 16 video sul canale YouTube, tutti raffiguranti un gioco diverso attraverso il tilt shifting. Resta da vedere se l'utente lo farà ancora, ma sarà sicuramente intrigante vedere come saranno gli altri giochi da questa prospettiva.

Fonte: DSOG