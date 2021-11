The Elder Scrolls V Skyrim 'finito' in poco più di un'ora è da nuovo record mondiale

Lo speedrunner di Skyrim, Nucular, ha battuto il proprio record mondiale finendo la storia del gioco in appena un'ora e 12 minuti.

Ancora più impressionante, questo speedrun è stato completato senza fare affidamento su glitch.

Potete dare un'occhiata allo speedrun completo di Nucular nel video qui sotto. Nucular ha anche rivelato le sue strategie di speedrunning nella sezione commenti del suo video. Ad esempio, gioca come un High Elf perché hanno la più alta velocità di movimento.

Secondo il sito How Long to Beat, ci vogliono 33 ore e mezza per completare la storia principale. Quindi il nuovo record di Nucular è decisamente incredibile.

Skyrim festeggia il suo decimo anniversario questo mese e lo speedrunning fa parte della community del gioco sin dall'inizio. Prima del suo lancio nel novembre 2011, i dipendenti di Bethesda hanno tenuto una competizione interna per vedere chi riusciva a finire il gioco più velocemente. Il vincitore ha completato il gioco in 2 ore, 16 minuti e 10 secondi. Quindi, dopo 10 anni, Nucular è stato in grado di dimezzare questo tempo con il suo nuovo record mondiale.

Parlando del decimo anniversario del gioco, Bethesda ha recentemente lanciato The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

Fonte: IGN.