Skyrim 'invade' The Sims 4 grazie alla creatività di un fan

Lo streamer "DrGluon" di YouTube ha ricostruito The Elder Scrolls V: Skyrim in The Sims 4 e ha condiviso un video per mostrarlo. Da quello che possiamo vedere, DrGluon ha praticamente ricreato Whiterun in The Sims 4, qualcosa che farà sicuramente sorridere tutti i fan di Skyrim.

La somiglianza è davvero incredibile: ci sono anche strutture dei distretti, come le taverne e l'albero che si trova nel centro di Whiterun. Il video dura solamente pochi secondi, ma senza dubbio la creazione lascerà a bocca aperta.

Sfortunatamente, non è possibile scaricare questa ricreazione per giocarci. Pertanto, si può solo ammirare il pazzesco lavoro dello streamer attraverso questo breve video.

Attualmente i fan di The Elder Scrolls stanno aspettando informazioni sul nuovo capitolo dopo Skyrim attualmente in via di sviluppo da Bethesda.

Fonte: PCGamesN