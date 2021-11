Skyrim VR ha una mod che sfrutta i segnali del vostro cervello per aumentare il potere magico

Per decenni, scienziati e ricercatori hanno lavorato alla creazione di interfacce cervello-computer e cervello-macchina. Diversi studi indicano come il nostro cervello utilizza impulsi elettrici che possono essere rilevati, misurati e, in alcuni casi, tradotti per controllare cose come protesi o anche per far funzionare i computer.

Ora, qualcuno ha creato una mod che consente di sfruttare questi segnali anche all'interno di Skyrim VR, a patto di avere un dispositivo molto costoso legato alla testa assieme al visore VR.

La mod per Skyrim si chiama Real Virtual Magic ed è stata creata da Cangar, un modder e YouTuber VR che è anche uno studente di dottorato in neuroscienze presso l'Università tecnica di Berlino. Con l'aiuto di un dispositivo Muse 2 o Muse S, la mod consente di collegare il cervello a Skyrim e, come dice Cangar, "incanalare il potere mentale nel gioco".

Utilizzando Muse, "un dispositivo di meditazione multisensore che fornisce feedback in tempo reale sull'attività cerebrale, frequenza cardiaca, respirazione e movimenti del corpo" si può quindi giocare a Skyrim VR. La mod sostituisce il sistema magicka di Skyrim con uno nuovo che dipende dalla mente e dalla concentrazione mentale. A questo link è possibile scaricare la mod (ma ricordiamo che funziona solo con il dispositivo Muse).

Fonte: Eurogamer