Slitterhead, il nuovo gioco horror del creatore di Silent Hill, è ancora in pre-produzione

Slitterhead è stato annunciato di recente durante i The Game Awards 2021, per la gioia di molti fan, con Keiichiro Toyama, il director originale di Silent Hill tornato al timone. Sfortunatamente, però, una recente intervista rivela che il gioco si trova in una fase molto, molto preliminare della produzione.

La notizia arriva da un'intervista a Toyama su VGC, dove il director afferma: "Abbiamo completato la nostra fase di prototipazione. Useremo la nostra conoscenza acquisita dal feedback per entrare in piena produzione. Anche se è troppo presto per rivelare dettagli sul gioco e ci vorrà un po' di tempo prima del rilascio, speriamo che non vediate l'ora!".

Quando l'annuncio è arrivato durante lo spettacolo, Keighley ha detto che era "in pre-produzione" ed ora sappiamo che si trova proprio agli inizi. La sua uscita quindi sembra ancora molto lontana, pertanto è lecito pensare che il gioco arriverà sia su PC che sulle console next-gen.

Ormai è prassi annunciare videogiochi che non sono ancora entrati in produzione, ma ciò non è sempre un vantaggio. Diversi giochi ad esempio sono stati annunciati troppo presto, compromettendone così la commercializzazione. Speriamo che Slitterhead non sia uno di questi.

Fonte: VGC